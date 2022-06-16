Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Агроном рассказала, опасны ли покупные абрикосы 09:28
Захарова назвала блокировку счетов и авуаров российского происхождения «отъемом... 09:28
Reuters: Макрон будет в Киеве на встрече с Драги и Шольцем 09:21
Захарова заявила, что Запад ввел в отношении России более 10 тысяч санкций 09:19
В Якутии сына главы улуса задержали по подозрению в убийстве сестры и... 09:12
Поставки газа из России для Uniper упали на 25% из-за ограничений... 09:11
Блинкен: Украине оказывают помощь более 40 союзников и партнеров США 09:04
Песков: России и США придется обсуждать вопрос контроля за вооружениями 09:02
Цены на инсулины в шприц-ручках вырастут до 28% 08:58
Вырвавшиеся с «Азота» женщины рассказали о множестве иностранных... 08:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Российским авиакомпаниям могут поставить более тысячи самолетов

Мантуров заявил, что свыше тысячи самолетов планируется поставить авиакомпаниям РФ до 2030 года

close
100%
Depositphotos

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – сказал министр.

По его словам, речь идет о производстве 270 самолетов МС-21, SSJ New (142 единицы), Ил-114-300 (70 ед.) и Ту-214 (70 ед.), Ил-96-300 (12 ед.).

Также Мантуров указал, что до этого же срока планируется поставить свыше 760 вертолетов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500.

Он указал, что речь идет о построенных с использованием российских высоких технологий лайнерах. В высокой степени готовности уже находятся МС-21, Ту-214 и Ил-114.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу по развитию авиационной отрасли до 2030 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть