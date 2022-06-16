Российским авиакомпаниям могут поставить более тысячи самолетов

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что более тысячи самолетов планируется поставить для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – сказал министр.

По его словам, речь идет о производстве 270 самолетов МС-21, SSJ New (142 единицы), Ил-114-300 (70 ед.) и Ту-214 (70 ед.), Ил-96-300 (12 ед.).

Также Мантуров указал, что до этого же срока планируется поставить свыше 760 вертолетов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500.

Он указал, что речь идет о построенных с использованием российских высоких технологий лайнерах. В высокой степени готовности уже находятся МС-21, Ту-214 и Ил-114.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу по развитию авиационной отрасли до 2030 года.