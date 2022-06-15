Сбер представил программу страхования жизни «Управляемый капитал»

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни запустила программу долгосрочного страхования жизни «Управляемый капитал».

Он отметил что, продукт предполагает размещение средств в модельные портфели и обеспечивает клиента страховой защитой. Теперь в офисах СберПремьер и СберПервый доступны для оформления три рублевых портфеля с риск-рейтингом от 2 до 4.

«Программа «Управляемый капитал», по сути, представляет собой ПИФ в страховой оболочке: сочетает преимущества традиционных финансовых инструментов и страховой защиты. Модельные портфели диверсифицированы по секторам экономики и видам активов. В составе представлены акции и облигации российских компаний со специализацией на ESG и национальных проектах. Мы видим хорошие перспективы для инвестиций на фоне недооцененности российского рынка», — рассказал Царев.

В Сбере подчеркнули, что новая программа долгосрочного страхования жизни — гибрид страхового и инвестиционного продукта.

«Клиент заключает договор, выбирает портфель и вкладывает капитал в полис страхования жизни. Страховщик выделяет застрахованным условные доли (юниты) в портфеле в зависимости от размера взноса и стоимости (котировки) юнита и управляет ими. Доход формируется за счет изменения котировки юнита, которая определяется динамикой инструментов, входящих в портфель. Через год клиент сможет ежеквартально менять портфель, а также частично вывести заработанные средства или внести дополнительные», — говорится в сообщении.

СберСтрахование жизни предлагает несколько портфелей «Управляемого капитала»: «ESG Сбалансированный» (70–95% облигаций и 5–15% акций), «ESG Сбалансированный средний риск» (50–80% облигаций и 20–40% акций) и «ESG Сбалансированный высокий риск» (15–35% облигаций и 65–85% акций).

Так, минимальный взнос по программе «Управляемый капитал» составляет 1,5 млн рублей. Договор условно-бессрочный и зависит от возраста клиента на момент заключения договора. Отслеживать состав, динамику и стоимость выбранного портфеля можно на сайте СберСтрахования жизни в личном кабинете в разделе «Управляемый капитал», а также в СберБанк Онлайн.