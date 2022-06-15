Politico: США объявят новый пакет военной помощи Киеву на $1 млрд 15 июня

Соединенные Штаты собираются объявить новый пакет помощи Украине на сумму порядка $1 млрд уже 15 июня. Об этом сообщает издание Politico, передает РИА «Новости».

По информации издания, в пакет войдут две пусковые установки для крылатых противокорабельных ракет «Гарпун», 18 дополнительных гаубиц, порядка 36 тысяч артиллерийских снарядов, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, оптическое оборудование и запасные части.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США планируют выделить Украине военную помощь на сумму более $650 млн. По предварительным данным, в пакет помощи войдут американские противокорабельные ракеты «Гарпун».

15 июня министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что для Украины на поле боя наступает переломный момент, и призвал к продолжению поставок военной помощи Киеву.