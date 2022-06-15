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Количество платежных карт «Мир» на рынке в России за четыре месяца выросло с 32% до 35%

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пресс-служба платежной системы «Мир»

Доля карт платежной системы «Мир» на рынке в России за четыре месяца выросла с 32% до 35%. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в эфире студии «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По количеству карт наша доля выросла с 32% до почти 35%. <…> Даже такой прирост на единицу процента буквально за четыре месяца — очень серьезный рост», — сказал он.

По прогнозу Комлева, количество карт «Мир» будет достаточно быстро нарастать по сравнению с картами ранее ушедших из России платежных систем.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Тема мероприятия в 2022 году: «Новый мир — новые возможности». В первый день работы на ПМЭФ анонсировали запуск комплексного цифрового инструмента для губернаторов на основе аналитики данных. А также представили российский электрический грузовик EVM Pro.

Ранее 15 июня газета «Известия» сообщила, что в России появится новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика. Оплата по российским картам «Мир» будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Такой способ планируют внедрять с 25 октября.

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