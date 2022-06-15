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В Сбере предложили увеличить размер максимальной годовой выручки для самозанятых

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Depositphotos

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на круглом столе «Самозанятые: сохранить и преумножить» в рамках ПМЭФ предложил увеличить размер максимальной годовой выручки для самозанятых.

«Мы считаем, что пора увеличивать максимальный размер выручки для самозанятого с 2,4 млн руб. в год до 6-10 млн руб. в год. Это важно, например, для IТ-специалистов, которые работают на аутсорсинге и зарабатывают 4-5 млн рублей в год», — сказал он.

Попов отметил, что необходимо расширять список отраслей, в которых могут работать самозанятые: включить аренду нежилых помещений, разрешить перепродажу. Сейчас выросла потребность в параллельном импорте и это очень нужный сервис в текущих условиях, пояснил он

«Также необходимо расширить список стран, граждане которых могут стать самозанятыми. Сейчас это только граждане ЕАЭС — Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии. И, наконец, нам нужна федеральная программа по обучению самозанятых. В Сбере такие программы работают, но мы считаем, необходим единый грант на уровне всей страны», -— добавил Попов.

По его словам, Сбер стоял у истоков создания формата «самозанятые» и всячески поддерживает самозанятых и помогает им развиваться. Более миллиона человек выбрали для регистрации платформу Сбера. Получить такой статус можно за пару минут в СберБанк Онлайн. Не нужно скачивать отдельное приложение, не нужно ходить в налоговую или банк. После регистрации в личном кабинете самозанятого в СберБанк Онлайн можно вести основные операции, связанные со своим делом — создавать и отменять чеки, платить налоги.

На 1 июня 2022 года в России зарегистрировано уже более 5 млн самозанятых. В день региструются около 8 тыс. самозанятых. Средний возраст — 35 лет. Самому молодому — 14 лет, самому возрастному — 94 года. С начала существования (с 2019 год), самозанятые зарегистрировали дохода на 1,1 трлн руб., за последние 5 месяцев — на 312 млрд руб. Чаще всего они работают в отраслях: авто, ремонт, ИТ, красота, информационные услуги, обучение, аренда.

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ПМЭФ-2022: Новости
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