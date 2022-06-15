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Компания Apple стала самым дорогим брендом в мире, сместив с первого места Amazon

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Depositphotos

Компания Apple вернулась на первую строчку в списке самых дорогих брендов мира. Тем самым она сместила лидера прошлого года Amazon, который опустился на третью строчку. Об этом говорится в отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Стоимость бренда Apple выросла на 55% и достигла $947 млрд. Следом идет Google с ростом в 78% и $819,6 млрд. На третьей позиции находится лидер прошлого года компания Amazon с $705,6 млрд, которая увеличила стоимость бренда лишь на 3%.

На четвертой и на пятой строчке мирового рейтинга расположились Microsoft с ростом на 49% до $611,5 млрд и китайский интернет-гигант Tencent, который потерял в стоимости 11%, до $214 млрд.

Отмечается, что в рейтинг вошли 11 новых брендов во главе с Aramco (№16, $99,3 млрд), Infosys (№ 64, $33,5 млрд), Mercado Libre (№ 71, $29,9 млрд) и Kuaishou (№ 82, $26,5 млрд).

В отчете также говорится, что общая стоимость 100 самых дорогих мировых брендов выросла на 23% и достигла почти $8,7 трлн.

Ранее сообщалось, что компания Apple восемь лет подряд становилась самым дорогим брендом в мире.

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