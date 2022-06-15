Украинская зерновая ассоциация запросила «зеленый коридор» для вывоза зерна через Молдавию

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) попросила правительство Украины организовать «зеленый коридор» для отправки зерна в речные порты Дуная через село Паланка, расположенное в Молдавии. Об этом сообщается на сайте УЗА.

По данным ассоциации, сейчас большая часть экспорта зерна производится через украинские порты Дуная, при этом один из путей доступа к портам Дуная – мост через Днестровский лиман, поврежден, что намного усложняет движение железнодорожных вагонов и автотранспорта.

Второй путь к дунайским портам — автомобильная дорога через село Паланки (Молдова). Эта дорога изначально не была предназначена для перевозки грузов, поэтому пропускная способность ее значительно ограничена.

Как сообщили в УЗА, до 24 февраля зерновой экспорт на 95-98% осуществлялся через морские порты, объемом 5-6 миллионов тонн в месяц.

Ранее турецкий телеканал ТРТ сообщил, что РФ, Украина и Турция создали канал экстросвязи по вывозу зерна из украинских портов.

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РБК, что Россия не препятствует вывозу зерна с территории Украины, в том числе из тех областей, которые перешли под контроль российских вооруженных сил.