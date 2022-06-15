В Минфине назвали фейком сообщения о намерениях «заморозить» валютные счета

Министерство финансов России опровергло сообщения о том, что ведомству поручили усилить валютный контроль и «заморозить» валютные счета соотечественников без подтверждения источника дохода. Об этом сообщается в Telegram-канале Минфина.

Объясняется, что информация о якобы новых мерах появилась в Telegram-каналах.

«Сообщаем, что данная информация является фейком. Минфин России не наделен полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств», — добавили в пресс-службе.

Других подробностей, связанных с валютными счетами россиян, пока не приводится.

Ранее в Банке России предупредили банки о возможных мерах при нарушениях в работе с валютными счетами.

Также в регуляторе информировали, что банки могут перестать предлагать клиентам валютные продукты.