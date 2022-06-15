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В Сбере рассказали о готовности к импортозамещению иностранного софта и железа

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Depositphotos

Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов рассказал, что банк готов к импортозамещению железа и софта.

«Существует немало качественных средств защиты информации отечественного производства: антивирус, защита от DDoS и баз данных, защита от утечек информации и каналов взаимодействия и так далее. При этом некоторые классы средств защиты (например, межсетевые экраны прикладного уровня) подходят только для малого и среднего бизнеса и не выдерживают большую нагрузку. Для распределенных и высоконагруженных систем ряд средств защиты пока отсутствует совсем — в частности, нет систем контроля доступа к сети (NAC).

Подчеркну, что процесс импортозамещения не предоставляет никаких угроз безопасности «Сбера» и его клиентов. Располагая современными многоуровневыми средствами защиты, мы полностью обеспечиваем безопасность своих систем», — отметил он.

Также Кузнецов рассказал о DDoS-атаках на банки.

«По данным ЦБ РФ, в период с 24 февраля по 12 апреля произошло 265 крупных DDoS-атак на российские банки. Это в 22 раза больше, чем в начале года. Только «Сбер» в I квартале 2022 года успешно отразил 349 DDoS-атак. И это в 10 раз больше, чем в IV квартале 2021 года, когда у нас было всего 32 атаки.

Анализируя параметры и характер атак, с которыми в этом году сталкиваются различные российские компании, мы видим, что они во многом напоминают атаки, которые имели место осенью 2021 года. Поэтому мы предполагаем, что осенние атаки были элементом подготовки и разведки целей. Думаю, что в будущем количество DDoS-атак снизится, однако их мощность вырастет, они станут более сфокусированными», — рассказал Кузнецов.

Ранее Станислав Кузнецов рассказал о мерах борьбы с мошенническими call-центрами.

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