Новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия», которая ссылается на представителей платежной системы «Мир» и крупных банков.

В публикации отмечается, что оплата по российским картам «Мир» будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке.

Издание подчеркивает, что такой способ планируется начать внедрять с 25 октября. Предполагается, что код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка.

По данным газеты, такой сценарий оплаты будет возможен только после аутентификации держателя карты. В банке «Открытие» добавили, что этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП).

Ранее посол Эфиопии в Российской Федерации Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна планирует присоединиться к создаваемой российской платежной системе в том случае, если к ней присоединятся Китай или Турция.

Он указал на создаваемый Россией независимый платежный канал, о присоединении к которому идут переговоры с крупнейшими экономиками Азии.