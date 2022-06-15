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Глава «Ростеха» Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта. Об этом сообщает РБК.

«Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно», — заявил Чемезов.

Он добавил, что тотальное импортозамещение не делает ни одна развитая страна в мире.

По его словам, в текущий момент Российская Федерация утратила доступ к отдельным товарам. В то же время он выразил мнение, что в сложившейся ситуации важно сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач.

Он отметил, что «предательство Запада не является поводом закрывать все окна и двери». Чемезов подчеркнул, что у РФ существуют партнеры в других регионах мира, которые «ведут себя последовательно и принципиально».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в диалоге представителей власти, ведущих отраслей промышленности, разработчиков и стартаперов возникнут важные решения, которые позволят исполнить поручения президента — к 2025 году компании с госучастием должны перейти на российское ПО.

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