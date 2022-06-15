Глава «Ростеха» Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта. Об этом сообщает РБК.

«Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно», — заявил Чемезов.

Он добавил, что тотальное импортозамещение не делает ни одна развитая страна в мире.

По его словам, в текущий момент Российская Федерация утратила доступ к отдельным товарам. В то же время он выразил мнение, что в сложившейся ситуации важно сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач.

Он отметил, что «предательство Запада не является поводом закрывать все окна и двери». Чемезов подчеркнул, что у РФ существуют партнеры в других регионах мира, которые «ведут себя последовательно и принципиально».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в диалоге представителей власти, ведущих отраслей промышленности, разработчиков и стартаперов возникнут важные решения, которые позволят исполнить поручения президента — к 2025 году компании с госучастием должны перейти на российское ПО.