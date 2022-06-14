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США обсуждают с союзниками введение потолка закупочных цен на нефть РФ

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Jae C. Hong/AP

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что власти страны обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть. Об этом он сообщил на слушаниях в сенате Конгресса США, передает ТАСС.

«Цель состоит в том, чтобы снизить цену, которую они [российская сторона] могут в будущем устанавливать при продаже сырой нефти», — сказал он.

По его словам, США стремятся сделать так, чтобы РФ «не могла извлекать выгоду» из роста цен на нефть на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $125 за баррель впервые с 9 марта текущего года.

По данным на 16:48 (мск) стоимость Brent росла на 2,26%, до $125,03 за баррель. К 17:05 стоимость немного сократилась — до $124,71. Фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,07%, до $123,43 за баррель.

На прошлой неделе сообщалось, что цена на нефть Brent выросла до $122 впервые с 24 марта 2022 года. 8 июня, рост цен показал 1,4%, достигнув $122,26 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,52%, до $121,21.

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