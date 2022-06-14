Медведев заявил о «летящем в стену на полных парах паровозе» западной экономики и цифровых валют

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил состояние западной экономики услуг и цифровых валют. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, страны Запада «никак» не смогут «выжить» без России, так как в противном случае они не получат продовольствие, удобрения для его производства, источники энергии, металлы и топливо. Он отметил, что этот список можно продолжить.

«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — заявил Зампредседателя Совбеза РФ.

Он также указал, что не будет напоминать про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик, отметив, что все данные об этом есть в открытом доступе.

«И это только первый месяц лета. Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах», — заключил Медведев.

Недавно старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США совместно со странами-членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против РФ.

Ранее Дмитрий Медведев назвал целью новых антироссийских санкций Евросоюза против «пожар мировой революции в экономике».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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