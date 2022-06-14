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В США заявили, что ошиблись в оценке потенциала экономики России

Американский аналитик Дор заявил, что власти США заблуждались относительно потенциала экономики РФ

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Brian Snyder/Reuters

Американский политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube заявил, что власти США заблуждались в оценке состояния российской экономики и сделали ошибку, решив, что президент РФ Владимир Путин блефует, говоря об экономике своей страны.

По его словам, рубль превращается «в самую надежную валюту в мире».

«Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», — сказал эксперт.

Вместе с тем он указал, что Запад очень редко допускал «такие чудовищные ошибки» в оценке экономик.

Специалист также сравнил российскую экономику с немецкой и японской. Кроме того, он выразил мнение, что попытка прекратить торговое сотрудничество с РФ может привести к переустройству всего глобального рынка.

Недавно старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган сообщил, что Соединенные Штаты совместно со странами-членами «большой семерки» (G7) работают над ужесточением санкций против России.

Ранее глава химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) в ФРГ Вольфганг Айзенберг отметил, что большая часть мира не поддержала антироссийские санкции, поэтому рестрикции бесполезны.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Санкции против России
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