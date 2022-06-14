Сбер раскрыл результаты работы по ESG-повестке в 2021 году

Сбер раскрыл результаты работы по ключевым направлениям ESG-повестки в 2021 году. Банк реализовал более 2 тыс. проектов и инициатив в области ESG и устойчивого развития, запустил 5 системных образовательных программ для внешних и внутренних заинтересованных сторон, а также продолжил интеграцию ESG-принципов в свою операционную деятельность и бизнес-модель, что в долгосрочной перспективе будет способствовать долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса.

В 2021 году Сбер продолжил работу по расширению социальной, экологической и управленческой ответственности во всех сферах деятельности банка. Так, выбросы парниковых газов по охватам 1 и 2 в 2021 году показали отрицательную динамику. Прямые выбросы по Охвату 1 сократились в 2021 году примерно на 16% по сравнению с 2019 годом. А объем косвенных выбросов по Охвату 2 сократился более, чем на 9%. Напомним, банк планирует сократить выбросы парниковых газов к 2023 году по охвату 2 — на 15%.

Сбер продолжил управление собственным экологическим воздействием: на 30% в 2021 году выросла доля отходов, собираемых раздельно, на 56% было сокращено потребление бумаги, 9 млн пластиковых карт было передано в переработку, 32 тыс. энергоэффективных светильников установили в отделениях банка и т.д.

Среди ключевых результатов 2021 года в ESG-трансформации Сбер выделяет также ответственность перед сотрудниками, клиентами и партнерами и фокус на инклюзивности и многообразии, равном отношении ко всем. За 2021 год более 5,7 тыс. отделений и 32 тыс. банкоматов были адаптированы для людей с инвалидностью. Более 63 тыс. новых сотрудников было нанято, 10 тыс. студентов смогли пройти практику в Сбере. Продолжая работу в рамках социальной повестки Сбер недавно анонсировал запуск всероссийского социального сервиса «Сберегаем то, что любим. Вместе», ориентированного на поддержку людей и волонтерской деятельности. Это социальный хаб, созданный на базе различных сервисов Сбера, его экосистемы и партнеров, на котором объединены актуальные социальные инициативы и инструменты для улучшения жизни. На платформе размещен практически ориентированный обучающий контент, а также информация о различных благотворительных фондах и некоммерческих организациях, структурированных по тематике своей деятельности, волонтерских объединениях.

В 2021 году Сбер разработал и внедрил продукты для поддержки малого и микробизнеса, а также самозанятых. Специальные сервисы для данных категорий формируют взаимовыгодный фокус на ESG-повестке, что делает ее привлекательнее для бизнеса.

При этом Сбербанк показал приверженность системе ответственного финансирования с учетом экологических, социальных и управленческих факторов наряду с финансовыми факторами в процессе принятия решений о финансировании. Так, Сбер выпустил «зеленые облигации» на сумму 25 млрд рублей при общем объеме программы размещения на 250 млрд рублей.

По словам старшего вице-президента Сбербанка по ESG Татьяны Завьяловой, банк планомерно развивает политику в области социальной и экологический ответственности, а также держит фокус внимания на вопросах экологии и качественном корпоративном управлении.

«РФ находится в уникальных условиях ESG-трансформации, которая требует осмысления и адаптации с учетом новых реалий. В 2021 году государством были приняты важные системные шаги для внедрения ESG-повестки, которая является неотъемлемым условием для долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса. Эта работа позволит двигаться в направлении реализации принципов ESG и даст возможность синхронизироваться в дальнейшем с нашими зарубежными партнерами. Перестраивать экономику невозможно без учета «зеленых принципов» в бизнес-процессах. Именно поэтому иное звучание приобретает ESG-альянс, инициаторами которого мы были», — сообщила Завьялова.

Кроме того, Сбер не изменяет своим планам компенсировать углеродный след своих отделений к 2030 году. Напомним, что одна из основных целей Климатической стратегии компании — снижение до 2023 года выбросов парниковых газов.