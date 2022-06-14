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На Московской бирже курс евро снизился до 58 рублей впервые с мая

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Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился до 58 рублей впервые с 25 мая, согласно данным торговой площадки.

На 14:45 (по мск) валюта стран еврозоны торговалась за 58,10 к рублю.

Курс американского доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 56 рублей впервые с 25 мая.

На 14:45 (по мск) один доллар стоил 55,99 рублей.

Ранее 14 июня пресс-служба Мосбиржи сообщила, что торговая площадка временно приостанавливает торги швейцарским франком. Ограничения затронут инструменты спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» (CHFRUB) и «доллар США — швейцарский франк» (USDCHF) и будут действовать как в биржевом, так и во внебиржевом режимах.

Ввести ограничения пришлось из-за того, что участники торгов с трудом могут проводить расчеты в швейцарских франках. Всему виной антироссийские санкции, которые приняла Швейцария 10 июня. Все обязательства по ранее заключенным сделкам будут выполнены в обычном режиме, однако срок зачисления швейцарских франков на счета клиентов может увеличиться.

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