В Турции спрогнозировали повышение объемов добычи газа в Черном море до 50 млн куб. м

Добыча природного газа на месторождениях в Черном море может вырасти до 50 млн кубометров в сутки. Об этом заявил глава Минэнерго страны Фатих Донмез, передает Milliyet.

«Мы начнем производство с 10 млн кубометров газа в сутки, что составит 3,5-4 млрд кубометров в год. На второй стадии планируем достичь максимума добычи газа в сутки — 40 млн куб. м, возможно, выйдем на уровень 50 млн кубометров», — отметил глава ведомства.

По его словам, самые высокие показатели производства будут в 2026 и 2027 году. Тогда Турция сможет покрывать до 30% потребностей в газе.

13 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала укладки газопровода на дне Черного моря у берегов республики.