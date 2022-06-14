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Реальные заработки британцев упали на 3,4% в апреле впервые за 21 год

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Реальная заработная плата в Великобритании сократилась на рекордные 3,4% в апреле впервые за 21 год из-за роста инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.

Средний заработок без учета премий в апреле был на 3,4% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Это стало самым большим падением за 21 год. Снижение реальных зарплат за три месяца составило 2,2%, что также является рекордным показателем за последние 11 лет, отметили в агентстве.

При этом в апреле рост зарплат составил 4,1%, что составило лишь половину уровня инфляции в стране.

Эксперты сошлись во мнении, что ситуация с уровнем оплаты труда будет лишь ухудшаться, а реальные заработки сокращаться из-за стремительного роста инфляции. Тяжелее всего работникам госсектора, чья реальная зарплата сократилась почти на 6%. Из-за этого сложилась ситуация, когда миллионы рабочих стали выбирать между оплатой счетов и покупкой еды для своей семьи.

В конце мая Financial Times сообщала, что бассейны в Великобритании могут закрыться из-за долгов и энергокризиса. По данным одного из крупнейших операторов отрасли Swim England, около половины из 4 тыс. бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта. К списку проблем добавился рост цен на электроэнергию.

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