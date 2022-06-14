В Молдавии заявили о возможных закупках газа у Азербайджана

Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа, и на положительное решение вопроса есть все шансы. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

«Есть реальные шансы, что Молдавия будет закупать газ у Азербайджана, это будет возможностью диверсифицировать источники поставок», — отметил Спыну.

По его словам, сейчас какие-либо конкретные скрои поставок называть рано. Однако у страны точно появится альтернативный источник поставок.

Он добавил, что цена азербайджанского газа также пока не согласована. Однако все будет делаться для того, чтобы жители Молдавии могли получить цену, способную оплатить.

13 июня глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в Telegram-канале написал, что потребители газа в Молдавии, у которых есть долги из-за неоплаты поставок газа, могут его лишиться. По его словам, долг потребителей газа, а также юрлиц и предприятий за поставки в период с января по апрель составляет около 112 млн леев ($5,88 млн).