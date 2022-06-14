В американском конгрессе начали переживать из-за опустошения нефтяных резервов США

Члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон направили запросы министру энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм касательно нефтяных резервов страны. Об этом сообщает RT.

Как считают политики, нынешняя администрация США «стремительно опустошает» запасы топлива страны. При этом команда президента Джо Байдена якобы не ведет разработку альтернативных планов касательно использования нефтяных ресурсов.

«Мы обеспокоены тем, что министерство энергетики США стремительно опустошает нефтяные резервы страны в преддверии ноябрьских выборов и при этом не может разработать долгосрочных планов касательно оптимального размера, конфигурации...», — уточняется в запросе членов конгресса.

По словам авторов обращения, речь шла о Стратегическом нефтяном резерве США, а также Северо-восточном резерве топочного мазута.

Макморрис-Роджерс и Аптон не исключают, что к 2031 году при сохранении аналогичного темпа запасы нефти в хранилищах могут сократиться с пикового значения 727 млн баррелей до приблизительно 130 млн.

Ранее Байден утверждал, что США в 2023 году будут добывать рекордные объемы нефти .