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Вредные выбросы в России выросли на 1,5% в 2021 году из-за восстановления производства

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Вредные выбросы в России поднялись на 1,5% за прошлый год, до 17,2 млн тонн из-за восстановления производства, вплотную приблизившись к показателям до пандемии. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование FinExpertiza.

Аналитики FinExpertiza подсчитали, что с 2014 года уровень вредных выбросов в России превышал 17 млн тонн в год. Однако в 2020 году из-за коронавируса они снизились до 16,9 млн тонн. Теперь же этот показатель близок к 17,3 млн тонн, которые были зафиксированы в 2019 году.

В Росприроднадзоре заявили, что увеличение объемов вредных выбросов произошло из-за восстановления производства. Также произошел рост числа зарегистрированных предприятий — эмитентов, которые сдают отчеты по выбросам, указали в исследовании.

Авторы отчета отметили, что наибольший прирост вредных выбросов произошел в Якутии. В этом регионе прирост составил более 100 тыс. тонн, до 390 тыс. В частности, к росту загрязнений привело увеличение объемов сжигания попутного нефтяного газа и изменение его состава. Следом идут еще три региона-лидера по приросту выбросов. Это Ханты-Мансийский автономный округ (+88,9 тыс. тонн), Ямало-Ненецкий автономный округ (+70,9 тыс. тонн) и Оренбургская область (+28,5 тыс. тонн).

В конце мая глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью «Известиям» заявил, что проблема глобальных климатических изменений и потепления является общемировой, и решать ее можно только при участии всех стран.

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