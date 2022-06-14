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Посол Эфиопии заявил, что страна планирует присоединиться к российской платежной системе

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Reuters

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна планирует присоединиться к создаваемой российской платежной системе в том случае, если к ней присоединятся Китай или Турция, передает РИА «Новости».

«Да, если такая платформа будет учреждена с Турцией или Китаем, для Африки она тоже подойдет, это не проблема», — заявил Аргау.

Он указал на создаваемый Россией независимый платежный канал, о присоединении к которому идут переговоры с крупнейшими экономиками Азии.

«Валюта может быть любой, главное, чтобы она могла конвертироваться. Сейчас в России нельзя обменять и потратить эфиопский быр, валюту, принятую в моей стране. То же самое с рублями в Эфиопии. Чтобы изменить это положение, государства должны договориться <...> Нужно что-то придумать, чтобы рубль и другие валюты можно было свободно обменивать в Эфиопии и других странах», — пояснил Аргау.

Ранее в Таиланде допустили старт проекта по внедрению карты «Мир» на местных курортах.

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