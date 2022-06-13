Вице-президент Сrocus Group Агаларов заявил о падении трафика на 30% после ухода западных брендов

Первый вице-президент группы Crocus Group Эмин Агаларов рассказал, что после приостановки работы на российском рынке международных fashion-ретейлеров ТЦ группы потеряли до 30% посещаемости. Об этом сообщает РБК.

«Без якорных арендаторов нет посетителей. К примеру, «Крокус Сити Молл» и сеть ТРЦ Vegas лишились около 30% якорных арендаторов. Их доля достигает порядка 40% арендных площадей», — заявил Агаларов.

По его словам, если крупнейшие международные операторы магазинов в дальнейшем решат уйти из РФ и окончательно закрыть свои магазины, то заменить их на других арендаторов уже не получится. На сегодняшний день они занимают порядка 150-200 тыс. кв. м. площадей в торговых центрах Crocus Group. В случае, если около 80-100 тыс. кв. м. останутся без арендаторов, то ТЦ будут «обесточены», утверждает Агаларов.

Ранее крупнейшая в России киносеть «Синема Парк/Формула Кино» закрыла два своих кинотеатра в Москве.

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