FT: почти 70% опрошенных экономистов ожидают рецессию в США в 2023 году

Около 70% из 49 опрошенных экономистов заявили об ожидании рецессии в США в 2023 году, об этом пишет Financial Times.

Согласно опросу, около 40% респондентов рассказали, что Национальное бюро экономических исследований (NBER) (определяет время начала и окончания рецессии) объявит о начале снижения темпов экономического роста в первом или втором квартале следующего года. Треть экономистов в свою очередь утверждает, что о рецессии будет объявлено во второй половине 2023-го.

Отмечается, что NBER называет рецессией «значительное снижение экономической активности, которое распространяется на всю экономику и длится более нескольких месяцев».

Остальные опрошенные в целом настроены более оптимистично, большое число респондентов прогнозировало в этом году средний рост количества рабочих мест от 200 тыс. до 300 тыс. Однако один экономист отметил, что ожидает рецессию уже в этом году.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции против РФ провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на местном рынке.