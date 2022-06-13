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Премьер-министр Грузии: «Боржоми» переходит в собственность государства

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство страны станет совладельцем компании IDS Borjomi Georgia. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми», и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом «Боржоми». Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости», — рассказал Гарибашвили.

Компания IDS Borjomi Georgia владеет заводом по розливу минеральной воды «Боржоми». Вместе с пакетом акций правительство страны получает право участвовать в управлении компанией.

Ранее сообщалось, что «Боржоми» временно приостановила работу в Грузии в связи с финансовыми трудностями из-за спецоперации РФ на Украине. В компании отметили, что трудности возникли с реализацией продукции компании на основных рынках и доступом к банковским счетам. В результате произошло ограничение валютной прибыли и компания не смогла расплачиваться с кредиторами.

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