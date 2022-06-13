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Вице-премьер Борисов заявил, что для производства российских самолетов необходимо 5 лет

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Depositphotos

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК заявил, что на запуск серийного производства отечественных самолетов различных классов потребуется от 3 до 5 лет, для этого необходима интенсивная работа.

«Мы же забыли еще о региональных самолетах: Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок», — добавил политик.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что «все идет по плану» с производством самолетов Sukhoi Superjet 100 на фоне санкций против РФ. По его словам, в конце года планируется «полностью импортозаместить» планер и часть авионики самолета.

В мае сообщалось, что в Екатеринбурге начнут серийное производство самолетов «Байкал».

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