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Японские фермеры запланировали перейти на пшеницу вместо риса из-за высоких цен

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Из 47 префектур Японии 37 заявили, что в 2022 году посевные площади для культивирования риса будут сокращены с переориентированием на пшеницу и сою из-за роста цен на зерно. Об этом сообщает Japan Today.

«Все больше фермеров переключаются на производство пшеницы и сои, поскольку мировые цены на них растут. Кроме того, спрос в производящих их странах уже на высоком уровне», — отметили в японском ведомстве.

В издании указали, что около 80% пшеницы и 90% сои, потребляемых Японией, импортируется. В последние месяцы эти культуры сильно подорожали на фоне спецоперации России на Украине.

Из 37 префектур, которые будут сокращать производство риса, часть заявили о снижении производства на 3-5% и более. Аналитики подсчитали, что в общей сложности площадь для выращивания риса уменьшится на 35 тыс. га.

7 июня Россия приостановила действие договора с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено в 1998 году. Оно разрешало японским рыбакам вести промысел у южных Курильских островов.

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