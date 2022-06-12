Французская TotalEnergies первой присоединилась к проекту по экспорту газа из Катара

Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что эмират заключил контракт с французской компанией TotalEnergies, которая станет первым международным партнером в проекте расширения крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE). Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, в рамках проекта предполагается, что экспорт сжиженного природного газа из Катара вырастет с текущих 77 млн. тонн в год до 110 млн. Ожидается, что добыча начнется до конца 2025 года, стоимость проекта порядка $28,7 млрд.

«В соответствии с подписанными между QatarEnergy и TotalEnergies соглашениями компании станут партнерами в совместном предприятии с долями соответственно 75% и 25%. У совместного предприятия будет 25% от всего проекта NFE, в том числе четыре мегапоезда для СПГ общей мощностью в 32 MTPA», — утверждается в публикации.

Ранее Саад аль-Кааби заявил, что Катар не хотел бы экспортировать весь свой сжиженный природный газ (СПГ) в Германию.

С таким заявлением он выступил после того, как Катар и Германия подписали 20 мая совместную декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.