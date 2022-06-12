Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Озвучивавший «Атаку титанов» актер умер в 35 лет от рака 18:05
Ниинисте: Финляндия не планирует вступать в НАТО без Швеции 18:04
Минобороны Украины опубликовало мем с Елизаветой II с ПЗРК Javelin в руках 17:57
Кучеров стал третьим россиянином в истории плей-офф НХЛ, отдавшим 100 голевых... 17:52
Турецкий эксперт Агар: попытки Греции изменить баланс сил в Эгейском море приведут... 17:50
В Венгрии найдена древняя скандинавская серебряная монета со знаменитым королем... 17:47
Экс-теннисист Чесноков о разгроме Медведева: Надаль и Джокович не позволили бы себе... 17:40
В Балашихе плавающая в унитазе огромная крыса укусила 9-летнего ребенка 17:40
Буре об отношении к российскому хоккею: нас не нужно любить, нас нужно уважать 17:28
Президента Финляндии удивило нежелание Турции принимать его страну в НАТО 17:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Daily Express: Запад не сможет игнорировать интересы России из-за ее экономической роли

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Российская Федерация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на DailyExpress.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие государства совершают ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.

«РФ играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — утверждается в статье.

Российская Федерация с ее ресурсами, территорией и высоким показателем образованных граждан сложно отбросить, утверждает издание.

В статье отмечается, что текущие антироссийские санкционные меры являются неэффективными, поскольку Кремль найдет новые рынки для своих ресурсов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции в отношении России провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

При этом Джанет Йеллен заверила, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть