Западу нельзя приуменьшать экономическую силу, которой обладает Российская Федерация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на DailyExpress.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие государства совершают ошибку, недооценивая значимость Москвы в мировой торговле.

«РФ играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива», — утверждается в статье.

Российская Федерация с ее ресурсами, территорией и высоким показателем образованных граждан сложно отбросить, утверждает издание.

В статье отмечается, что текущие антироссийские санкционные меры являются неэффективными, поскольку Кремль найдет новые рынки для своих ресурсов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции в отношении России провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

При этом Джанет Йеллен заверила, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.