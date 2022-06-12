Экономист Колташов заявил, что в провале санкций против России виновны западные экономисты

Экономист Василий Колташов заявил, что в провале санкций против России виновны западные экономисты, которые оказались некомпетентны, сообщает РИА «Новости».

«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции», — пояснил Колташов.

Второй ключевой проблемой в осуществлении санкционной политики является отсутствие четко выработанного плана действий в связи с нынешней ситуацией.

Ранее стало известно, что Финляндия ежемесячно теряет €1,5 млн в связи с запретом полетов над Российской Федерацией в рамках ответных санкций со стороны Москвы.

В настоящее время рейсы через Финский залив в Калининград продолжают осуществлять, однако российская сторона не платит за сборы.