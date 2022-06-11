Херсонские предприятия перейдут под госуправление, если владельцы не докажут права на них

Власти Херсонской области возьмут под временное управление те предприятия, владельцы которых не подтвердят права собственности. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, слова которого приводятся в Telegram-канале ВГА.

После того, как регион вышел из-под контроля Киева, там приходится обновлять реестры собственников, и предприятиям следует документально подтвердить свои права, пояснил он.

«[Если собственник не подтвердит права, ] для сохранения экономического потенциала области, сохранения права на труд тех коллективов, что работали на этих предприятиях, будет вводиться система временного управления», — пояснил Сальдо, подчеркивая, что эти бизнесы не будут переходить в собственность властей.

По его словам, временное управление будет вводиться для «того имущества, которое осталось бесхозным и неуправляемым».

На государственных и муниципальных предприятиях, добавил он, будет назначено новое руководство.

Ранее Сальдо первым в регионе получил российский паспорт, которые начали выдавать в Херсоне и в Мелитополе 11 июня.