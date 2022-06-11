Украина снизила выпуск металлопродукции на 52,7% с начала года

За пять месяцев украинские металлургические предприятия снизили выпуск металлопродукции на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на объединение «Укрметаллургпром».

«За 5 месяцев 2022 года произведено чугуна 4,15 млн т (46,7% по отношению к январю — маю 2021 года), стали — 4,24 млн т (47,2%), проката — 3,79 млн т (47,3%)», — приводятся данные в сообщении.

Ранее объединение сообщало, что в I квартале 2022 года Украина сократила производство проката на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, стали — на 31,2%, чугуна — на 34,1%.

В связи с обострением ситуации на Украине работа многих металлургических предприятий была остановлена и переведена в режим горячей консервации.

В марте глава украинской президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк сообщала, что власти вывезли из восточных и центральных районов на запад страны производственные мощности 50 предприятий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения.

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