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Британцы начали воровать бензин на фоне роста цен на топливо

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Global Look Press

На автозаправках Великобритании из-за резкого роста цен на бензин увеличились случаи кражи топлива. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, ежедневно происходит не менее трех подобных случаев. Некоторые автомобилисты пытаются сбежать, не заплатив, а часть заявляет, что у них нет денег оплатить топливо. Согласно данным экспертов, с января по май этого года количество сообщений о неплатежах увеличилось на 39%.

На некоторых объектах совершается до 3 тыс. попыток краж в день.

Отмечается, что стоимость заправки семейного автомобиля сейчас стоит более 100 фунтов стерлингов.

Газета The Telegraph ранее писала, что пищевая промышленность Великобритании оказалась в уязвимом положении после того, как один из двух крупнейших заводов по производству удобрений в стране закрылся из-за роста стоимости энергоносителей. Специалист из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон рассказал, что дефицит азотного удобрения приведет к увеличению цены на молоко, мясо и хлеб.

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