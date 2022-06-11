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Байден заявил, что американцам придется пожить с высокой инфляцией

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что американцам придется некоторое время жить с высокой инфляцией, при этом он выразил уверенность в ее постепенном снижении, цитирует ТАСС американского лидера со встречи с представителями Демократической партии США в Лос-Анджелесе.

Он также указал, что ситуация на Украине также приведет к «издержкам» для американцев, в частности уже выросли цены на нефть, бензин и продовольственные товары.

Как отмечает Байден, борьба с инфляцией является главным приоритетом властей. Он заверил, что экономика США обладает «уникальными сильными сторонами»: уровень безработицы «близок к историческим минимумам», рекордная занятость населения, у американских семей «стало меньше долгов» и «больше сбережений» — и все это с сокращением дефицита бюджета. Тем не менее, несмотря на усилия властей, наблюдается «самый большой спад в американской истории».

Ранее в США заявили о худшем состоянии экономики за 10 лет.

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