В Финляндии оценили ущерб от запрета полетов над Россией

Финляндия ежемесячно теряет €1,5 млн в связи с запретом полетов над Российской Федерацией в рамках ответных санкций со стороны Москвы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей финской авиакомпании Finnair.

В настоящее время рейсы через Финский залив в Калининград продолжают осуществлять, однако российская сторона не платит за сборы.

Руководитель диспетчерской службы Маттс-Андерс Нюберг отметил, что €1,5 млн можно было бы получать от аэронавигационных сборов, однако, это невозможно сделать, поскольку самолеты РФ летят слишком низко. Помимо этого некоторые судна используют «контролируемое воздушное пространство».

Сейчас Finnair совершает рейсы в Азию через Южный Кавказ и Северный полюс, из-за чего самолетам приходится находиться в небе на несколько часов дольше. Из-за этого лайнерам требуется больше топлива, что увеличивает вес воздушного судна.

В феврале Европейский союз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с началом спецоперации РФ на Украине. В ответ Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Турция решила не закрывать свое воздушное пространство для России, но позднее запретила пролет над страной российским военным и гражданским самолетам, направляющимся в Сирию.