Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Запашный раскритиковал Макаревича за отказ давать своему сыну российское гражданство 13:01
В Госдуме допустили изменение названия ресторанов KFC 12:58
В США считают, что СВО показала важность активной защиты танков 12:57
Бритни Спирс на своей свадьбе повторила знаменитый поцелуй с Мадонной 12:55
Агент Селюк заявил, что в Швейцарии и Греции шокированы назначением Абаскаля... 12:51
CNN: США готовы к «перезагрузке» отношений с Саудовской Аравией 12:50
Вучич дал отпор Шольцу, требовавшему ввести санкции против РФ 12:48
Михаил Шац признался, что остался бы в России только ради дочери 12:45
Самый мощный смартфон Xiaomi поступил в продажу по цене 60 тысяч рублей 12:36
Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП игрока сборной Болгарии 12:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Финляндии оценили ущерб от запрета полетов над Россией

Finnair: Финляндия ежемесячно теряет €1,5 млн в связи с запретом полетов над Россией

close
100%
Depositphotos

Финляндия ежемесячно теряет €1,5 млн в связи с запретом полетов над Российской Федерацией в рамках ответных санкций со стороны Москвы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей финской авиакомпании Finnair.

В настоящее время рейсы через Финский залив в Калининград продолжают осуществлять, однако российская сторона не платит за сборы.

Руководитель диспетчерской службы Маттс-Андерс Нюберг отметил, что €1,5 млн можно было бы получать от аэронавигационных сборов, однако, это невозможно сделать, поскольку самолеты РФ летят слишком низко. Помимо этого некоторые судна используют «контролируемое воздушное пространство».

Сейчас Finnair совершает рейсы в Азию через Южный Кавказ и Северный полюс, из-за чего самолетам приходится находиться в небе на несколько часов дольше. Из-за этого лайнерам требуется больше топлива, что увеличивает вес воздушного судна.

В феврале Европейский союз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с началом спецоперации РФ на Украине. В ответ Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Турция решила не закрывать свое воздушное пространство для России, но позднее запретила пролет над страной российским военным и гражданским самолетам, направляющимся в Сирию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть