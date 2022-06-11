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Центробанк: спрос на наличные с 1 по 9 июня вырос более чем на 150 млрд рублей

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С начала текущего лета россияне увеличили спрос на наличные деньги, в результате с 1 по 9 июня их объем в обращении вырос на 150,4 млрд руб. Об этом сообщается в статистике ЦБ.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года отток вырос более чем в полтора раза. Тогда объем выпущенных Центробанком наличных денег с учетом остатков в кассах банков увеличился на 97,5 млрд руб.

Устойчивый рост объема наличных денег в обращении россиян в начале лета может быть связан с окончанием сроков трехмесячных высокодоходных вкладов, оформленных в начале марта на пике ключевой ставки, передает РБК со ссылкой на управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова.

«Не все вклады переоформляются или рефинансируются, поскольку с момента их открытия ставки успели значительно снизиться», — добавил он.

10 июня Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%.

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