«Известия»: крупнейшие ритейлеры в Москве могут не попасть под «ковидную амнистию»

Часть крупных российских ритейлеров рискуют не вернуть деньги от штрафов за отсутствие масок и несоблюдение дистанции, сообщают «Известия», ссылаясь на источник на продовольственном рынке.

Согласно постановлению московского правительства, компенсацию не смогут получить иностранные юридические лица, а также российские, если у них есть зарубежные акционеры, зарегистрированные в офшорах или недружественных странах.

«Многие розничные сети имеют в уставном капитале иностранных инвесторов, так как компании торгуются на зарубежных биржах. Часть компаний зарегистрирована в других государствах», — отметил собеседник издания.

Источник отметил, что у каждого ритейлера были штрафы за неисполнение антикоронавирусных ограничений примерно на 1,5–2 млн рублей.

Так, среди компаний, которые могут не получить компенсации, оказался лидер на рынке продуктовой торговли X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), так как компания зарегистрирована в Нидерландах. Причем голландский холдинг торгуется на нескольких иностранных биржах. Штаб-квартиры компаний «Ашан» и Metro cash&carry расположены во Франции и Германии соответственно, а часть акций «М.Видео–Эльдорадо» принадлежит немецкой компании.

С 1 июня в Москве вступила в силу «ковидная амнистия» для физических и юридических лиц.