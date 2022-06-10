Курс доллара на Московской бирже упал ниже 57 рублей, евро — ниже 60 рублей

Курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже днем 10 июня опустился ниже 57 руб. Об этом сообщает ТАСС на сведения Мосбиржи.

По данным пятничных торгов, курс евро опустился ниже 60 руб. впервые с 25 мая

По состоянию 14.03 мск, курс американской валюты терял 4,26%, опускаясь до отметки 56,82 руб.

При этом евро понижался на 5,37%, до 59,9 руб.

Уже в 14.09 по столичному времени курс доллара замедлил падение до 56,85 руб.

Ранее курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 руб.

Также главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин допустил, что к июлю текущего года курс доллара может упасть до 45 руб. из-за сохранения текущей ситуации.