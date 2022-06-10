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В Госдуме предложили ввести ответственность за рекламные вывески на иностранном языке

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Paul Sakuma/AP

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что предлагается ввести административную ответственность за нарушение нового законопроекта об ограничении использования иностранных слов в рекламе.

Она пояснила, что изменения будут внесены в законы «О государственном языке», «О защите прав потребителей», а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

«Разумеется, торговая марка должна писаться так, как она зарегистрирована, если зарегистрирована латиницей, то она и должна писаться латиницей. <...> Но неохраняемые элементы этой торговой марки, сообщения о каких-то дополнительных услугах, стоит писать на русском», — сказала Ямпольская.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об обсуждении депутатами законопроекта о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках.

К посту он прикрепил опрос, в котором читатели могут проголосовать по этой теме.

До этого стало известно, что партия ЛДПР в восьмой раз за 25 лет собирается внести в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить использование заимствованных слов в русском языке. Среди прочего в партии считают необходимым перевести все уличные вывески и рекламу на русский язык за исключением названий с использованием имен собственных.

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