В Госдуме предложили ввести ответственность за рекламные вывески на иностранном языке

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что предлагается ввести административную ответственность за нарушение нового законопроекта об ограничении использования иностранных слов в рекламе.

Она пояснила, что изменения будут внесены в законы «О государственном языке», «О защите прав потребителей», а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

«Разумеется, торговая марка должна писаться так, как она зарегистрирована, если зарегистрирована латиницей, то она и должна писаться латиницей. <...> Но неохраняемые элементы этой торговой марки, сообщения о каких-то дополнительных услугах, стоит писать на русском», — сказала Ямпольская.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об обсуждении депутатами законопроекта о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках.

К посту он прикрепил опрос, в котором читатели могут проголосовать по этой теме.

До этого стало известно, что партия ЛДПР в восьмой раз за 25 лет собирается внести в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить использование заимствованных слов в русском языке. Среди прочего в партии считают необходимым перевести все уличные вывески и рекламу на русский язык за исключением названий с использованием имен собственных.