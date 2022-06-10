Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ЦБ заявил, что изучает законность введения комиссий по валютным счетам в банках 11:12
Умерла Джули Круз — певица из фильмов Дэвида Линча 11:07
Лукашенко рассказал, что среди белорусских чиновников нет олигархов 11:04
Hyundai заморозил проект реконструкции завода в Петербурге за 36 млрд рублей 11:02
Экс-игрок «Локомотива» Булыкин не верит в третье пришествие Карпина... 11:00
Lotte в Казахстане остановила выпуск ирисок и «барбарисок» из-за нехватки сахара... 10:59
Источник: ВС России освободили район Кинбурнской косы 10:57
«Ъ»: страны Европы закупили рекордный объем российского палладия в марте 10:56
Новая власть Филиппин отказалась присоединяться к санкциям против России 10:56
Фестиваль «Толстой» пройдет в Тульской области 10:54
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ЦСР заявили, что уход иностранных компаний угрожает 350 тысячам рабочих мест

close
100%
Freepik.com

В иностранных компаниях, которые решили ограничить или приостановить свою деятельность в России, работают до 350 тысяч россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок (ЦСР).

Из 350 тысяч сотрудников до 150 тысяч человек по состоянию на июнь находятся в простое. Наиболее пострадавшие работники задействованы в пищевой промышленности (136 тысяч человек), в области автомобилестроения (60 тысяч) и IT-отрасли (45 тысяч).

В общей сложности на иностранный бизнес в России приходится около 2 млн рабочих мест. Подавляющее большинство — 90% — работающих на территории России зарубежных компаний происходят из государств, которые ввели антироссийские санкции из-за действий на Украине.

Остановили или ограничили работу в России больше всего компаний из Испании, Швеции, Японии, Польши и Швейцарии. Предприятия из Австрии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании и Италии старались не уходить с российского рынка.

Накануне портал для поиска работы HeadHunter сообщил, что около трети россиян (31%) боятся потерять рабочее место. Они ощущают угрозу увольнения по инициативе работодателя.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть