В ЦСР заявили, что уход иностранных компаний угрожает 350 тысячам рабочих мест

В иностранных компаниях, которые решили ограничить или приостановить свою деятельность в России, работают до 350 тысяч россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок (ЦСР).

Из 350 тысяч сотрудников до 150 тысяч человек по состоянию на июнь находятся в простое. Наиболее пострадавшие работники задействованы в пищевой промышленности (136 тысяч человек), в области автомобилестроения (60 тысяч) и IT-отрасли (45 тысяч).

В общей сложности на иностранный бизнес в России приходится около 2 млн рабочих мест. Подавляющее большинство — 90% — работающих на территории России зарубежных компаний происходят из государств, которые ввели антироссийские санкции из-за действий на Украине.

Остановили или ограничили работу в России больше всего компаний из Испании, Швеции, Японии, Польши и Швейцарии. Предприятия из Австрии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании и Италии старались не уходить с российского рынка.

Накануне портал для поиска работы HeadHunter сообщил, что около трети россиян (31%) боятся потерять рабочее место. Они ощущают угрозу увольнения по инициативе работодателя.