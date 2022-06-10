В Благовещенске назвали среднюю сумму проезда по мосту в Хэйхэ

Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ, открытому в пятницу, 10 июня, составит 8 700 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Амурской области Василия Орлова.

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса», — заявил Орлов.

Ранее в Благовещенске запустили движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем.

По трансграничному мосту через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» уже прошли первые грузовые автомобили. В Китай направились восемь российских тягачей автопарка «Газпром гелий сервис». Они используют экологически чистое топливо — сжиженный природный газ.

Китай также отправил через пограничный пункт грузовики, они везли автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.