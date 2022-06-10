Власти Крыма заявили, что регион стал транзитной территорией

С прекращением транспортной блокады со стороны Херсонской области, Крым стал транзитной территорией для провоза грузов на экспорт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

«Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса. Все это позволяет говорить, что Крым впервые обрел статус транзитной территории», — заявил Крючков.

Ранее власти ЛНР заявили о старте экспорта зерна в Россию по железной дороге.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрия Пронько, в настоящее время на элеваторах освобожденной части ЛНР остатки урожаев прошлых лет составляют примерно 300 тыс. тонн озимой пшеницы и 200 тыс. тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты на 50%. Чтобы освободить их для будущего урожая, необходимо вывозить порядка 120–130 вагонов зерна в сутки.