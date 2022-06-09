Ритейлер X5 Group может закрыть магазины сети «Карусель»

Российская розничноторговая компания X5 Group, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другими, анализирует возможность закрытия или продажи работающих магазинов «Карусель». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

«В отношении работающих гипермаркетов «Карусель» анализируются перспективы возможного дальнейшего изменения позиционирования, закрытия или продажи», – говорится в сообщении компании.

В X5 Group отметили, что решение трансформировать сеть гипермаркетов было принято еще в сентябре 2019 года, после этого некоторые магазины были закрыты, а часть была передана в управление торговой сети «Перекресток».

На конец марта 2022 года торговая сеть «Карусель» управляла 28 магазинами.

В мае X5 Group начала переводить расчеты за поставки из-за рубежа в национальные валюты вместо долларов и евро.