Путин: власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут расширять формы поддержки несырьевого экспорта. Об этом он сообщил на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ, передает РИА «Новости».

«Будем расширять формы поддержки», — отметил Путин.

Президент также добавил, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации реализует целую программу поддержки несырьевого экспорта.

Во время встречи он также заявил, что консолидация общества невозможна, если экономика страны будет «хромать, чихать и кашлять».

По его словам, консолидация общества является одним из базовых условий развития, и если этой консолидации нет, то все будет рассыпаться.

Помимо этого, он выразил мнение, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции, «он возвращал», и подобная участь выпала и на долю современной России.

Ранее президент России рассказывал о мерах по спасению логистики. В частности он пообещал, что экономика страны будет открытой несмотря на западные санкции.