Путин заявил о невозможности консолидации общества при «хромающей» экономике

Президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ заявил, что консолидация общества невозможна, если экономика будет «хромать, чихать и кашлять», передает ТАСС.

По его словам, консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Если этой консолидации нет, то все будет рассыпаться.

«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все, тогда какая консолидация общества, а если не будет консолидации, то вообще ничего не будет», — убежден глава государства.

Ранее на совещании по вопросам экономики с членами правительства России глава государства заявил, что инфляцию удалось остановить.

В рамках встречи с молодыми предпринимателями глава государства заявил, что мы живем в эпоху перемен. Также он отметил, что лидерства страны невозможно добиться без технологического суверенитета.

Также президент заявил, что на нашу долю выпала участь Петра Первого. По словам политика, первый император Российской империи в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции, «он возвращал».