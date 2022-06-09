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Дуда предупредил о последствиях взаимодействия немецких промышленников с Россией

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Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью немецкому изданию BILD, что некоторые немецкие промышленники, выступающие за отношения с РФ, могут в перспективе столкнуться с большими проблемами со стороны Москвы.

Извинившись, глава государства подчеркнул, что этой части немецкой промышленности «наплевать», что происходит с Украиной и Польшей.

«Они говорят: мы хотим заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. С РФ можно вести бизнес, мы хотим продавать нашу продукцию. Мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть. Возможно, немецкая экономика не верит, что русская армия сможет в очередной раз отпраздновать крупную победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно», — сказал Дуда.

По его словам, в Польше не говорят о бизнесе с РФ в нынешние времена, поскольку им «снова могут угрожать присутствием российской армии».

«Это означает смерть, расстрел, отправку в Сибирь», — утверждал президент.

Ранее Анджей Дуда заявил, что поражен проведением переговоров между главой РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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