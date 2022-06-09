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Reuters: Россия приостановила заключение новых контрактов на поставку нефти Индии

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российская сторона временно решила воздержаться от подписания новых контрактов по поставкам сырой нефти Индии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

В публикации отметили, что российский поставщик не может поставить нефть государственным нефтеперерабатывающим заводам Индии из-за того, что у того есть договоренности по продаже сырья другим клиентам. Свободных же объемов для продажи нет.

По данным Reuters, такая ситуация может подтолкнуть нефтеперерабатывающие заводы Индии закупать нефть на спотовом рынке, где она всегда выше по цене. Однако такая тенденция говорит о том, что Россия смогла сохранить экспорт нефти, несмотря на сильное давление от санкций.

В конце мая Reuters, ссылаясь на данные аналитиков Vortexa сообщили, что на 62 млн баррелей нефти, которые находятся в российских танкерах, не могут найти покупателя. Это объем, который находится сейчас в море, в три раза превышает аналогичный показатель до начала спецоперации России на Украине. При этом доля невостребованных танкеров от общего числа составляет рекордные 15%.

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