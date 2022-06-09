Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Якутии рабочие взорвали медведя, который пришел в вахтовый поселок 12:20
Британский антрополог предсказала появление любовного зелья в течение трех-пяти лет 12:20
Лавров призвал Киев отказаться от милитаристской риторики 12:19
Врач назвала неочевидные признаки диабета 12:19
В ЛНР назначили новым председателем правительства бывшего вице-губернатора... 12:18
Собчак назвала «чудовищным» новый логотип McDonald's 12:17
Москва готова способствовать заключению мира между Ереваном и Баку 12:14
В Липецкой области многодетную россиянку осудили за хранение наркотиков 12:13
Reuters: Россия приостановила заключение новых контрактов на поставку нефти Индии 12:13
Суд в Италии прекратил производство по иску посла России к газете La Stampa 12:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

close
100%
Pexels

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг, 9 июня, начал укрепляться по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии, американская валюта опускалась ниже 59 руб. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 10.15 мск доллар падал на 0,34%, до 59,2 рубля. При этом, согласно данным Мосбиржи, курс евро достиг до 62,91 руб. (-1,07%).

Курс доллара к рублю в начале торгов снизился на 1,3% и составил 58,63 руб.

В результате утром курс доллара на столичный бирже снижался ниже 59 руб. впервые с 25 мая текущего года. Евро в этот же день терял 2,33%, когда снижался до 62,11 руб.

Ранее в российских банках рассказали о нынешнем спросе на доллары и евро среди населения.

Также аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил, почему наличную валюту лучше пока не продавать.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть