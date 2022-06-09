Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг, 9 июня, начал укрепляться по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии, американская валюта опускалась ниже 59 руб. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 10.15 мск доллар падал на 0,34%, до 59,2 рубля. При этом, согласно данным Мосбиржи, курс евро достиг до 62,91 руб. (-1,07%).

Курс доллара к рублю в начале торгов снизился на 1,3% и составил 58,63 руб.

В результате утром курс доллара на столичный бирже снижался ниже 59 руб. впервые с 25 мая текущего года. Евро в этот же день терял 2,33%, когда снижался до 62,11 руб.

Ранее в российских банках рассказали о нынешнем спросе на доллары и евро среди населения.

Также аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил, почему наличную валюту лучше пока не продавать.