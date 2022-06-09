Трутнев заявил, что восточному полигону ж/д не удается справиться с нагрузкой

Восточный полигон железных дорог не может справиться с нагрузкой, потому что вся российская экономика развернулась на восток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Юрия Трутнева.

«Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути», — уточнил вице-премьер.

По словам Трутнева, РФ уже начала работу, направленную на локализацию производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа.

Задача России по локализации производства в будущем будет решена, обратил внимание он в ходе пленарной дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

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