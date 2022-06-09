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Советник Байдена Салливан: США обсуждают с Европой новые условия закупок нефти у России

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Joshua Roberts/Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты интенсивно обсуждают с Европой возможные новые режимы закупок российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Салливана попросили прокомментировать слова министра финансов Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российский ресурс поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.

Советник президента США в ответ на это рассказал, что не может сообщить больше, чем Йеллен из-за того, что Штаты хотят иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с партнерами из Европы. По словам Салливана, переговоры ведутся по многим каналам.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности заявил, что коллективный Запад в рамках Группы семи (G7) и по другим каналам ведет обсуждение возможности установки потолка цен на нефть, закупаемую из России.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность закупки по сниженной цене нефти у РФ вместо отказа от ее импорта. По его мнению, в таком случае Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по цене, которая будет значительно ниже рыночной.

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